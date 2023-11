Guida bus e guarda video dal cellulare”, l’Ast lo sospende

A seguito della denuncia inviata alla nostra redazione da una donna (lettera pubblicata lo scorso 28 novembre), riguardo un autista dell’Ast che visionava video su YouTube mentre guidava il mezzo (atteggiamento registrato su un video), riceviamo una comunicazione dall’Azienda Siciliana Trasporti.

“L’Ast ha sospeso per 10 giorni l’autista della linea Scicli Modica sorpreso a guardare un video al cellulare mentre era alla guida del pullman. Il provvedimento disciplinare è stato adottato dall’Azienda dopo che è venuta a conoscenza dello spiacevole episodio da parte di una utente che ha immortalato l’accaduto. La sicurezza è la nostra priorità assoluta, e condotte irresponsabili come quella segnalata alla redazione di Rtm News non sono tollerate.

Quanto alla preoccupazione espressa dalla stessa signora circa la manutenzione dei mezzi, garantiamo che sottoponiamo regolarmente i veicoli a revisioni periodiche e monitoriamo attentamente lo stato delle gomme. La sicurezza dei passeggeri a bordo dei nostri mezzi è, per noi, obiettivo prioritario. Inoltre, stiamo rinnovando la flotta e comunque rafforzando i nostri controlli interni per assicurarci che ogni veicolo soddisfi gli standard di sicurezza.

Ast ringrazia la signora che ha segnalato l’accaduto, dando la possibilità di prendere provvedimenti e migliorare i servizi, soprattutto per fatti non controllabili direttamente dall’Azienda, invitiamo tutti coloro che notano fatti non adeguati alla mission aziendale a segnalarlo tempestivamente”.

