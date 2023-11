Qualità ed efficienza gestione pneumatici fuori uso in Sicilia

E’ ormai assodato che l’economia circolare sia uno degli asset per il futuro economico del Paese: la gestione dei Pneumatici Fuori Uso del sistema Ecopneus, dalla raccolta, alla triturazione, all’utilizzo della materia riciclata, costituisce un esempio concreto e di qualità di come questo sia vero e rappresenti un volano di sviluppo per le aziende, per la valorizzazione di un rifiuto e per lo sviluppo del mercato della gomma riciclata.

Cento aziende su tutto il territorio nazionale che danno lavoro complessivamente a oltre settecento persone costituiscono la filiera di Ecopneus, imprese che hanno saputo crescere, creare nuova occupazione, affermarsi progressivamente sul mercato e incrementare la qualità dei materiali riciclati. Tutto questo significa opportunità di crescita anche per la Sicilia, dove esistono esperienze significative di traduzione dell’impegno di Ecopneus, per conto dei propri Soci, in valore per il territorio.

Interverranno:

Michele Biaggio – Responsabile Gestione Partners Ecopneus – Il funzionamento del sistema Ecopneus a livello nazionale e​ in Sicilia

Paola Ficco – Giurista ambientale, docente universitario. Esperto legislativo per il Ministero dell’ambiente – La gestione del pneumatico fuori uso (PFU) tra le dimensioni della sostenibilità ESG e la dinamica EPR nello scenario normativo di riferimento

Antonino Pellicane – Business Developer Smacom – Le tecnologie abilitanti alla transizione “circolare” degli PFU in Sicilia

Roberto Salvo– Responsabile Tecnico Innorec – La Sicilia all’avanguardia nelle applicazioni con gomma riciclata da PFU

