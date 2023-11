Nuovo appuntamento con il Festival organistico di Ragusa Ibla

Continua, con grande riscontro, l’Ibla international organ festival – Città di Ragusa che sta celebrando la 27esima edizione con una serie di importanti concerti, l’ultimo dei quali si è tenuto sabato scorso in Cattedrale e che ha visto come protagonista Andreas Meisner, organista titolare dell’Abbazia di Altenberg. Un esecutore raffinato che, non a caso, è riuscito a catturare il pubblico presente proponendo delle partiture di sicuro impatto. Ma l’appuntamento di maggiore richiamo è quello in programma sabato, alle 19,45, sempre nella Cattedrale di San Giovanni Battista, e che vedrà come concertisti il maestro Carmelo Fede alla tromba e lo stesso direttore artistico del festival all’organo, il prof. Marco D’Avola. “Con il maestro Fede – spiega D’Avola – formiamo uno splendido sodalizio più che trentennale, avendo calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Di grande suggestione il programma musicale, improntato alle più raffinate composizioni per tromba e organo della seconda metà del Novecento. Ricordo che il maestro Fede è stato la prima tromba delle orchestre del teatro massimo Bellini di Catania, della Sinfonica siciliana e dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Ci auguriamo di rendere speciali questi momenti per tutti gli ascoltatori che ci vorranno venire a onorare con la loro presenza”. Il concerto è destinato a rimanere una pietra miliare nella storia del festival e, per questo motivo, si prevede che gli appassionati presenti non mancheranno di apprezzare nella maniera più piena possibile le sonorità che i due concertisti avranno modo di diffondere per gli spettatori che assisteranno all’evento.

Salva