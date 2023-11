24° Happening della solidarietà al via a Ragusa

Inizia domani, giovedì 30 novembre, la 24esima edizione dell’Happening della solidarietà che, quest’anno, torna a Ragusa. L’appuntamento rivolto all’imprenditoria sociale è quest’anno dedicato a “Le giuste sfide del tempo”. Divenuto un punto di riferimento per il dibattito, il confronto e l’aggiornamento della realtà imprenditoriale sociale non solo siciliana, l’Happening vedrà cooperatori sociali, imprese interessate a processi di Corporate social responsability, istituzioni pubbliche ma, soprattutto, operatori del welfare e del Terzo settore pronti a confrontarsi per approfondire metodologie e progetti che, con efficacia, innovatività e sostenibilità migliorino le politiche di welfare. Domani, dalle 9, appuntamento presso il ristorante “I Sette tornanti”, nella regia trazzera di contrada Cillone, sulla vecchia strada Ragusa-Modica, dove ci sarà la presenza e i saluti del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del commissario straordinario Asp 7, Fabrizio Russo, dell’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, dell’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea Luca Sammartino. Interverranno Salvatore Borrelli della cooperativa Terra Iblea, Stefano Consiglio di Fondazione con il Sud: Ricettiva-Mente, Saverio Senni dell’Università della Tuscia, Antonino Pirré di Confagricoltura Ragusa, Giovanni Iacono, assessore alla Sanità e politiche della salute del Comune di Ragusa. Il focus su cui ci si intratterrà sarà quello della dimensione dell’impresa sociale di inserimento lavorativo con l’attenzione da porre sull’importanza del processo auto imprenditoriale come strumento riabilitativo e terapeutico. In questo senso, sempre domani mattina e sempre a I Sette tornanti, ci sarà una sessione parallela su “Generazioni che sfidano le transizioni”. I lavori saranno introdotti da Salvo Litrico, consigliere delegato consorzio Sol.Co., con i saluti dell’assessore Simone Digrandi che ha la delega alle Politiche giovanili del Comune di Ragusa. Interverranno Marco Gargiulo, presidente consorzio nazionale Idee in rete, Mirko Viola, imprenditore e innovatore sociale, Rosaria Ferlito, docente di Economia e gestione sostenibile delle imprese dell’Università di Catania, Sabina Fontana, docente di linguistica generale e co-founder di “Passi in segni”, Elvira Occhipinti della cooperativa Don Puglisi e Salvo Salerno, ceo – amministratore delegato Reiwa. Nel pomeriggio i lavori si trasferiranno alla biblioteca comunale di via Zama 3 a Ragusa per confrontarsi sul tema “Le giuste sfide del tempo. I servizi d’avanguardia del terzo settore, un investimento per la collettività”. Dalle 15 l’introduzione di Sergio Mondello, presidente consorzio Solco. Modera la giornalista Isabella Papiro. A portare i propri saluti il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore comunale alle Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità del Comune di Ragusa, Elvira Adamo. Intervengono l’attore Cesare Bocci con il suo “Racconto”, Sandro Busso dell’Università degli studi di Torino, Dipartimento di cultura, politica e società che parlerà de “I dilemmi dell’attivazione. Tra opportunità e contropartita”. A seguire in primo piano “Soffiasogno” con gli interventi di Elisa Furnari, presidente fondazione Ebbene e cocreator di Philantropy experience; Nicola Corti, segretario generale della fondazione Allianz UmanaMente; Giuseppe Raffa, pedagogista, coordinatore ambulatorio antibullismi Asp Ragusa che parlerà di “Benessere pedagogico ed educativo dei giovani e delle famiglie”; Angela Errore, progettazione speciale del Comune di Palermo che si occuperà di “Strategie multifondo”; Francesca Pruiti Ciarello, psicoterapeuta e project manager cooperativa sociale Sviluppo solidale che porterà l’esperienza di Accùra, centro di prossimità socio sanitario; e Davide Capodici del consorzio Sol.Co. che si soffermerà su “Le sfide nel tempo della transizione”.

Salva