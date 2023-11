Legambiente Ragusa: Appello per il Rispetto delle Norme sulla Zona Pedonale in Via Roma

Legambiente Ragusa esprime profonda preoccupazione riguardo alla persistente violazione delle norme di chiusura al traffico in una parte di Via Roma, un’area designata come zona pedonale. Nonostante il divieto, registriamo frequenti episodi di infrazioni da parte di utenti di monopattini, biciclette e motociclette, minando la sicurezza dei pedoni e compromettendo la qualità ambientale della zona.

La chiusura di Via Roma al traffico veicolare è stata attuata con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del centro urbano, favorire la mobilità sostenibile e garantire uno spazio sicuro per i pedoni. Tuttavia, l’osservanza di queste regole è fondamentale per il successo di queste iniziative.

Legambiente Ragusa invita i cittadini a rispettare le disposizioni vigenti e a considerare il benessere collettivo. L’uso improprio di monopattini, biciclette o motociclette nelle zone pedonali non solo è illegale, ma crea anche situazioni di pericolo per coloro che frequentano la zona, specialmente anziani e bambini.

Chiediamo alle autorità locali di intensificare i controlli e di applicare sanzioni più severe per scoraggiare comportamenti illegali. Allo stesso tempo, incoraggiamo la comunità a essere parte attiva nel promuovere una cultura del rispetto delle norme che favorisca una convivenza armoniosa tra pedoni e utenti di veicoli non motorizzati.

Legambiente Ragusa si impegna a sensibilizzare la comunità sulle questioni legate alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente urbano. Invitiamo i cittadini a partecipare attivamente a iniziative e incontri che promuovano uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile.

