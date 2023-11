Scoglitti, Nicastro: “Lavori Baia Dorica quasi al termine”

Sono già giunti quasi al termine i lavori del lungomare di Scoglitti in prossimità di Baia Dorica. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, il quale spiega che “al momento sono in corso dei piccoli interventi di dettaglio ma la strada è stata riaperta ed è tornata di nuovo fruibile. Ci siamo subito avvalsi dei finanziamenti del Pnrr dai quali sono state spese somme pari a circa 400.000 euro per la realizzazione di queste opere che consistono nel consolidamento costiero visto che si tratta di una zona ad alto rischio idrogeologico”. “Ecco perché – continua l’assessore Nicastro – oggi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aiello può ben dire di aver raggiunto un altro obiettivo, quello di aver ripristinato la zona, di averla messa in sicurezza, garantendo piena attenzione non solo nei confronti dei pedoni, dei centauri e degli automobilisti ma anche e soprattutto dei residenti della zona. Infatti, durante i lavori abbiamo notato le enormi difficoltà e, devo dire anche, il consistente pericolo a cui andava incontro tutta la fascia abitativa di quest’area che, adesso, per fortuna abbiamo messo in sicurezza con una palificata interna e la collocazione dei massi sotto la strada per assicurare maggiore sostegno al suolo e quindi fornire il riempimento necessario per quel che concerne la sicurezza. Abbiamo riasfaltato per intero il tratto di strada oltre a un nuovo impianto di illuminazione previsto dal nuovo appalto. Oltre al sindaco Aiello, che ha fornito l’input adeguato, voglio ringraziare tutti i tecnici che hanno collaborato, dal Rup Chiara Garofalo al supporto amministrativo al Rup, Lucia Panasia, senza dimenticare la signora Bongiorno dell’ufficio gare oltre al personale amministrativo. E poi grazie al dirigente Cuc Giuseppe Sulsenti e a tutto il personale che opera in questo settore. La valutazione politica? Abbiamo trovato una città distrutta anche sotto questo profilo. Ma noi siamo coloro i quali si stanno dando da fare per riparare tutto quello che non andava e che è stato ridotto male in questa città. Passo dopo passo, riusciremo sempre di più a migliorare. Non ci sono dubbi”.

