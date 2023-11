Hanno atteso che i proprietari si recassero al lavoro all’alba per agire. Ignoti si sono introdotti di prima mattina in un appartamento al settimo piano di una cooperativa di edilizia residenziale nella Circonvallazione Ortisiana, a Modica, ed hanno portato via alcuni oggetti in corso di quantificazione. I proprietari si sono accorti dell’ indesiderata visita quando sono rientrati dal lavoro. Indaga la polizia.

