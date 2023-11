Minardo: “Finalmente apre il tratto Ispica-Modica della Sr-Gela”

“Il 7 dicembre, finalmente, lo svincolo di Modica dell’autostrada Siracusa-Gela sarà inaugurato e aperto al traffico. La tarantella delle polemiche sul quando aprire o sull’opportunità di festeggiare mi sembra fuori luogo in una vicenda dove il tempo perso è già troppo. La politica, me per primo, deve fare solo una cosa: prendersi la responsabilità di portare a compimento un’opera che ha cinquant’anni di ritardo. Il coraggio della responsabilità è l’unica cosa che ci consentirà di realizzare questa ed altre opere e di ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini” lo scrive su Facebook Nino Minardo, deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

