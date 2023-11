Pozzallo, tra due giorni l’Open Day di Aletheia

Mancano solo due giorni all’Open Day di Aletheia, l’Ente di Formazione che, a brevissimo e nella città di Pozzallo, farà partire i corsi per i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza. Ma non solo.

I corsi sono rivolti a disoccupati residenti o domiciliati in Sicilia, in età lavorativa che abbiano ottenuto il titolo di studio minimo richiesto per la tipologia di percorso formativo da attivare.

Vi aspettiamo, dunque, in via Ginevra, numero 9, zona case popolari, alcuni metri dietro il 118 comunale, con i seguenti orari 9,30-13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Sia giovedì 30 novembre, sia anche il 1° dicembre.

Agli allievi in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste con esclusione dei moduli formativi aggiuntivi, è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a 5,00 euro. I destinatari non possono partecipare a più percorsi formativi contemporaneamente. Di conseguenza, se un destinatario risulta iscritto ad un corso non potrà iscriversi ad altro corso finché non completa il precedente.

Requisiti: Essere disoccupati o inoccupati, residenti in Sicilia (se minorenni con obbligo di istruzione assolto).

In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Porta con te anche la carta d’identità e il codice fiscale, in corso di validità.

Ci vediamo giovedì alle 9,30 per iniziare questo percorso assieme!!

