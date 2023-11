Modica Calcio. Interrotta la collaborazione tecnica con Mister Betta

Mister Giancarlo Betta lascia la panchina del Modica Calcio. La decisione è stata assunta dalla società nel corso della giornata di oggi, dopo una lunga riflessione avviata già al fischio finale del match tra i rossoblu ed il Real Siracusa.

La decisione è stata comunicata al tecnico dai vertici Mattia Pitino e Danilo Radenza, al termine di un confronto alla presenza anche del Direttore Sportivo Fabio Arena, e successivamente alla squadra affidata, per l’allenamento di questo martedi, al vice allenatore Walter Buccheri.

“È stata una scelta non semplice – dichiarano i patron Mattia Pitino e Danilo Radenza – per via dei legami affettivi e dello spirito di riconoscenza che ci lega a mister Giancarlo Betta. Ma abbiamo ritenuto essere una decisione necessaria, in questa fase del campionato, per imprimere un cambio di passo alla stagione della squadra, dalla quale ci attendiamo sin dal prossimo match di sabato una pronta risposta non solo sul piano del risultato ma soprattutto della prestazione e dell’impegno”.

La società sta adesso vagliando, con attenzione, la figura del tecnico a cui affidare la squadra per il proseguo della stagione.

