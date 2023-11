Tipi e varianti di Roulette: differenze e similitudini

Il gioco della Roulette, per molti simbolo iconico del mondo dei casinò e del gioco, presenta alcune caratteristiche basiche facilmente riconoscibili a chiunque: il tavolo verde, una ruota che gira, la pallina che scorre in attesa di fermarsi sul numero fortunato. Il gioco della Roulette, insomma, potrebbe sembrare sempre lo stesso, eppure non è così: esistono infatti diverse varianti, ciascuna con le sue regole e peculiarità che vale la pena conoscere e scoprire accuratamente.

In questo articolo, esploreremo le tre varianti più importanti e diffuse al mondo: la Roulette Francese, la Roulette Americana e la Roulette Europea.

La Roulette Francese è sicuramente la più conosciuta e diffusa al mondo. Il tavolo della Roulette Francese presenta numeri da 0 a 36 e terminologie scritte nella lingua madre: i numeri da 1 a 18 sono identificati come “Manque”, quelli da 1 a 36 come “Passe”. Le puntate esterne semplici (rosso e nero, pari e dispari, manque e passe) si trovano separate dalla tabella dei numeri.

Le regole più famose di questa versione sono “La Partage” e “en prison”, che si verificano quando esce lo zero: con la prima, il giocatore riceve il 50% della puntata esterna in caso di zero dopo una puntata semplice, mentre la seconda congela le puntate esterne per un giro, offrendo ulteriori opportunità di vincita.

Altra peculiarità della versione francese sono gli “annunci”, quelle giocate basate sulla collocazione dei numeri in base alla zona che si basano sulle frequenze di uscita dei numeri nei vari settori della zona: si tratta di giocate molto popolari tra i giocatori che ne fanno uso per mettere in pratica le loro strategie per vincere a questo gioco.

La Roulette Americana è famosa principalmente per il suo doppio zero (00), presente insieme allo zero singolo, al lato opposto della ruota e contraddistinto dallo stesso colore verde, che aumenta il vantaggio del banco dal 2,7% al 5,26%. Anche se meno vantaggiosa per i giocatori, la Roulette Americana è popolare e offre un’esperienza di gioco unica che in molti hanno imparato ad apprezzare grazie anche alla diffusione delle roulette online nelle varie piattaforme di gioco. A differenza della Roulette Francese, e delle altre, mancano qui gli annunci: queste puntate, come vedevamo, sono basate sulla disposizione dei numeri sulla ruota e, con una disposizione diversa, vengono ovviamente meno.

La Roulette Europea, detta anche inglese, rappresenta, infine, il giusto equilibrio tra le due versioni precedenti. Con un singolo zero e una disposizione dei numeri simile alla Roulette Francese, la versione Europea adotta dalla Roulette Americana la disposizione delle puntate sul tavolo. La regola “en prison” è assente, sebbene il giocatore riceva il 50% della puntata semplice esterna in caso di zero, riducendo il vantaggio del banco al 1,35% solo per questi casi specifici.

Le differenze nel layout di tavolo tra la versione europea/americana e quella francese hanno anche ragioni pratiche: nella Roulette francese, infatti, il croupier gestisce il gioco, mentre nelle altre c’è un solo croupier a sovrintendere alle operazioni. Per tale ragione il layout della versione europea vede le puntate esterne semplici tutte situate su un unico lato.

Le peculiarità di queste singole varianti non solo ci indicano che il gioco della Roulette non è unico e universalmente uguale, ma anche che ci sono differenti regole e modi per approcciare questo divertente simbolo divenuto nel tempo l’icona stessa del mondo del gioco e del casinò, fisico e online, che affascina e cattura la curiosità delle persone e ha avuto anche ampia risonanza in molte pellicole cinematografiche di successo.

Salva