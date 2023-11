Canada. Tre morti e 2 feriti in una sparatoria nel Manitoba

In seguito ad una sparatoria in un quartiere del centro di Winnipeg, capitale della provincia Manitoba, tre persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite durante un conflitto armato. Una pattuglia della polizia di Winnipeg è intervenuta sul posto rispondendo a una segnalazione che al civico 100 di Langside Street era in atto una sparatoria con alcuni corpi esamini a terra e altre persone sanguinanti.

Dal rapporto preliminare delle forze di polizia risulta che si tratta di due adulti, un uomo e una donna, dichiarati morti sul posto; la terza vittima è stata dichiarata morta durante il trasporto in ospedale. Inoltre si è appreso che altre due persone si trovano ricoverate in gravissime condizioni in un centro ospedaliero della provincia. Al momento non sono stati eseguiti arresti. Sull’incidente sta indagando l’Unità Omicidi della Polizia di Winnipeg. Restano ignote al momento le motivazioni che hanno provocato la sparatoria mortale.

