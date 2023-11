Calcio, Eccellenza. Il S.Croce esonera Galfano

Angelo Galfano non è più l’allenatore del Santa Croce. Dopo la sconfitta di domenica contro la Leonfortese, a Calascibetta, la società iblea ha comunicato la rescissione consensuale del rapporto con il tecnico. “La società – è scritto in una nota – ringrazia mister Galfano per la professionalità e il lavoro svolto finora per il sodalizio biancazzurro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale”. Dopo una serie di risultati utili, Galfano paga la sconfitta casalinga con la Leonzio e ancor peggio per questa battuta d’arresto fuori casa che ha fatto ripiombare i camarinensi in zona play out nel campionato di Eccellenza.

