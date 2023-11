Incidente stradale poco dopo le 13 a Chiaramonte Gulfi, in Contrada Roccazzo, tra due autovetture, una Peugeot 106 e una Volkswagen Golf, e una bicicletta La peggio è toccata ovviamente al ciclista che, ora, si trova ricoverato in prognosi riservata al “Cannizzaro” di Catania dove è stato trasportato in elisoccorso. Sul posto la polizia locale.

foto franco assenza

Salva