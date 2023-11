Bulgaria e Romania nella bufera di neve, vento e temporali

(gr) Le forti nevicate e le raffiche di vento gelido che da ieri stanno sferzando la Bulgaria e la Romania hanno lasciato centinaia di migliaia di case senza elettricità per tutto il fine settimana. I media locali hanno riferito che quasi 800.000 case sono rimaste senza elettricità in tutta la Bulgaria, comprese alcune zone della capitale Sofia. Oggi le scuole in diversi comuni sono rimaste chiuse a causa delle nevicate che nella Bulgaria centrale hanno causato la morte di un senzatetto. Bloccati anche aerei e treni per neve, gelo e temporali, con numerose cancellazioni dei voli negli aeroporti di Varna e Sofia. I meteorologi prevedono una recrudescenza delle nevicate nelle prossime 24-48 ore con un calo sensibile delle temperature, soprattutto nelle regioni intorno alla capitale Sofia. Nel frattempo, anche la confinante Romania sta attraversando un momento meteorologico piuttosto difficile con interruzioni di energia elettrica, che ha lasciato circa un quarto della popolazione senza luce e riscaldamento nelle case. Anche i principali porti del Mar Nero, tra cui quello di Costanza, hanno dovuto sospendere le operazioni a causa delle avverse condizioni meteo.

