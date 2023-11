Belgio. Sospese le attività scolastiche per le minacce di bombe

Circa 30 tra scuole e centri educativi in ​​Belgio hanno sospeso oggi le loro attività a causa dei continui allarmi bomba ricevuti dalle autorità in questi giorni. Secondo la dichiarazione dell’Istituto d’Istruzione della Vallonia Bruxelles, rispettando il principio di precauzione, ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche colpite dalle minacce. Inoltre, ha invitato alla calma i 27 centri educativi interessati da possibili azioni terroristiche. In un comunicato, le organizzazioni scolastiche del paese deplorano il proliferare di questo tipo di segnalazioni nelle ultime settimane per le difficoltà e la tensione che causano agli studenti e alle loro famiglie.

