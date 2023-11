Modica Calcio, lascia l’attaccante Paolo Genovese

Il mercato non solo in entrata per il Modica, con l’arrivo dell’attaccante Tino Parisi, ma anche in uscita. Risolto, infatti, l’accordo con l’attaccante Paolo Genovese: il centravanti barcellonese, classe 1991, ascia la maglia rossoblu e adesso è libero di cercarsi altrove. Per l’ex bomber di Igea Virtus, Cittanova, Camaro e Milazzo resta, comunque, l’ottimo ricordo lasciato nella città di Modica che lo ha ringraziato per quanto apportato alla squadra augurandogli le migliori fortune.

Salva