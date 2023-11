Presidente Repubblica di Malta Vella premia sindaco di Scicli

Il Presidente della Repubblica di Malta George Vella ha consegnato ieri sera il Great Sea Award 2023 al sindaco di Scicli Mario Marino definendo Scicli fra le “destinazioni sostenibili nel Mediterraneo”.

Il riconoscimento al termine del Forum organizzato da MTF Malta “Vita mediterranea: l’equilibrio tra turismo e ambiente e la pace nel Mediterraneo”.

Una sobria cerimonia ha accompagnato nel medievale palazzo della Sacra Infermeria, l’infermeria Santa dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, la consegna del premio che il Presidente maltese Vella ha dato nelle mani del primo cittadino di Scicli, un’opera d’arte in cristallo che vale come riconoscimento per Scicli e la sua comunità.

Una due giorni convegnistica si è tenuta all’Hilton Conference Center di Saint Julian a opera dell’MTF Malta, la Mediterranean Tourism Foundation che promuove la pace nel Mediterraneo attraverso i valori del turismo e della cultura.

Oltre cinquanta gli oratori presenti provenienti da trenta Paesi del mondo hanno discusso del futuro del turismo grazie alla conduzione del giornalista della BBC Rajan Datar.

Al termine dei lavori, che hanno registrato interventi dei maggiori esponenti delle organizzazioni ricettivo turistiche del bacino Mediterraneo, e fra questi del Ceo della Turkish Airlines, Bilal Ekşi, del Ceo dell’associazione degli hotel di Cipro, Thanos Michaelides, di Dimitrios Buhalis, docente di economia alla Bournemouth University in Inghilterra, si è tenuta la serata di gala alla presenza di 450 personalità del mondo della promozione turistica del Mediterraneo.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha ricevuto dalle mani del presidente George Vella il premio “Great Sea Award 2023 destinazioni sostenibili” per Scicli, alla presenza del presidente di MTF Malta Tony Zahra e del segretario generale e co

Presidente Vella sindaco Marino.MOV

-fondatore Andrew Agius Muscat.

I Mediterranean Tourism Awards sono stati istituiti nel 2013 ed esemplificano l’impegno della Fondazione nel promuovere il turismo come catalizzatore di stabilità, pace e speranza nella regione del Mediterraneo.

Alla due giorni convegnistica anche il segretario regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti (anch’egli premiato) e il segretario Confcommercio Scicli Daniele Russino, lo sciclitano Salvatore Piccione, delegato MTF Malta, Roberta Buscema, Confcommercio Scicli.

Uno stand del Comune è stato ospitato all’interno dell’Hilton Conference Center con materiale di promozione turistica di Scicli e la presenza di un carretto siciliano di scuola catanese decorato con la storia della Traviata dal ragusano Giovanni Ottaviano. Franco Donzella e Giuseppe Ficili hanno vestito per l’occasione i costumi tipici siciliani.

