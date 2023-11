Domenica torna Alberi per il Futuro. Iniziative a Ragusa, Modica e Vittoria

Domenica 26 novembre torna #AlberiPerIlFuturo, l’iniziativa che il Movimento 5 Stelle organizza sin dal 2015 per incentivare la piantumazione di nuovi alberi in tutta Italia.

Ma Alberi per il futuro è anche un momento comunitario di aggregazione, di sensibilizzazione ambientale e di cittadinanza attiva a cui il Movimento non ha mai rinunciato. Piantare alberi ha effetti positivi per tantissimi aspetti, dal miglioramento della qualità dell’aria, al contrasto alle ondate di calore, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Piantare alberi aiuta a mantenere sani gli habitat e la biodiversità, combatte il consumo di suolo, l’inaridimento e il degrado.

Tre le iniziative a Ragusa, Modica e Vittoria, che sono organizzate dai tre gruppi territoriali da poco costituiti. Si inizia a Modica, alle ore 10 in via Sacro Cuore dietro il Parco Giochi, nello spiazzo di fronte la Banca Intesa San Paolo; si prosegue a Ragusa, alle 10,45 al Bimbosco, in via Salvatore Piccitto, zona Selvaggio. Quello di Ragusa ha un importante carattere simbolico: uno spazio verde, creato e aperto da genitori e figli durante il periodo più pesante del lockdown. Uno spazio aperto autogestito ancora oggi dai residenti del quartiere e pensato per mettere i bambini – e perché no, anche gli adulti – a contatto con la bellezza della natura. Agli alberelli piantumati verranno anche legati i nomi di donne ragusane vittime di femminicidio.

La giornata si concluderà a Vittoria, alle ore 16,00, nella zona Emaia.

