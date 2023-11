Vittoria. Si introduce in abitazione rubando borsa, denunciato

I Carabinieri di Vittoria sono stati allertati da una segnalazione di furto in abitazione consumato nel centro urbano di Vittoria ad opera di una persona ignota che, dopo essersi illecitamente introdotta in una abitazione con all’interno la proprietaria, si era riuscita ad impossessare di una borsa contenente documenti della vittima e vari effetti personali. Mentre i Carabinieri si stavano recando sul luogo del reato per le attività di sopralluogo hanno notato transitare un’autovettura sospetta con a bordo il vittoriese di 25 anni. I primi accertamenti esperiti sul posto hanno permesso di rinvenire, sul sedile del veicolo, alcuni capi di abbigliamento del conducente e i documenti della vittima del furto in abitazione. Dalle attività investigative sviluppate nell’immediatezza è stato accertato che i documenti erano i medesimi contenuti nella borsa oggetto di furto; i militari successivamente hanno proceduto alla visione delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione appurando che gli indumenti rinvenuti nell’autovettura del giovane erano esattamente corrispondenti agli indumenti calzati dell’autore del reato durante la consumazione del furto.

I Carabinieri, dopo aver riconsegnato alla vittima i documenti rubati, hanno proceduto nei confronti del vittoriese a deferirlo all’Autorità Giudiziaria per furto in abitazione.

