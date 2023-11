Pozzallo. Nuovo “incarico” per Fra Rosario Gugliotta

Nuovo “incarico” istituzionale per Fra Rosario Gugliotta. Giorno 21 novembre, alla presenza di tutti i Funzionari, il Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, ha dato il benvenuto al nuovo cappellano della Polizia di Stato, Fra Rosario Gugliotta. Originario di Pozzallo, classe 1965, molto conosciuto in città e assai stimato dai suoi concittadini, Fra Rosario, che succede a Don Emanuele Bolognino, è stato rivestito dell’abito francescano dell’Ordine dei Frati Minori nel 1992 a San Damiano di Assisi.

Nel 1998, con professione solenne, ha assunto i voti religiosi e nel 2000 è stato ordinato presbitero. In questi anni ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio anche nella diocesi assisana ai quali, da qualche giorno, si è aggiunto anche quello dell’assistenza spirituale degli operatori della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Perugia.

