Modica. Giornata per i diritti dell’infanzia, celebrazione per alunni “G.Albo”

Nel segno di Italo Calvino (di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita), autore di numerosi testi per bambini, la celebrazione della “ Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e i Diritti Naturali” che ha coinvolto in modo partecipativo i bambini e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo “G. Albo” – Giovanni XXIII”.

La manifestazione promossa dal Kiwanis Club di Modica per l’anno sociale 2023/2024 ha visto la presenza di Giovanni Occhipinti, Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino- Divisione 3 Sicilia Sud Est, della presidente del Club di Modica, Maria Zingale e della dr.ssa Chiara Facello, già garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Modica e assessore alle Politiche sociali ed educative del Comune di Modica e il presidente del Key Club Kiwanis di Modica, Samuel Macaluso che ha letto una poesia ai bambini.

L’iniziativa, che si è caratterizzata per un programma di letture di poesie da parte dei bambini, di un canto ispirato all’ eguaglianza di tutti i bambini del mondo sulle note del chitarrista, prof. Valerio Massaro, ha avuto una perfetta accoglienza da parte della dirigente dell’Istituto, prof.ssa Fernanda Grana la quale ha sottolineato come il diritto all’istruzione è un presupposto fondamentale per la libertà esprimendo il motto “un libro è per sempre”.

I bambini delle quinte classi sono stati sollecitati, attraverso un dialogo con l’assessore Chiara Facello, sui temi riguardanti i diritti dei bambini, la loro tutela e le loro aspettative.

Una giornata stimolante per questi piccoli protagonisti alla cui causa si ispira la mission del Kiwanis ovvero la la tutela dei diritti del bambino seguendone una crescita regolare e normale per una formazione attenta ai futuri dirigenti di domani.

I saluti della presidente del Kiwanis Club di Modica, Maria Zingale, avevano introdotto il senso della giornata.

