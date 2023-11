Basket. Terza vittoria consecutiva per la Passalacqua Ragusa

Terza vittoria consecutiva per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che passa anche sul parquet di Brescia e conquista il sesto punto in classifica. Contro la formazione lombarda, Milazzo e compagne mettono in campo una prestazione gagliarda sia dal punto di vista difensivo che offensivo, trovando una super Oderah Chidom, con un fatturato finale di 26 punti e 16 rimbalzi. E’ proprio la lunga biancoverde, all’inizio del primo quarto, a fare la voce grossa. Nei primi 10 minuti, sul punteggio di 14-20 in favore di Ragusa, Chidom ne ha già segnati 16. Nel secondo quarto la Passalacqua prova a scappare, ma ogni tentativo di break viene subito respinto dalle padrone di casa, che non si danno mai per vinte, tanto che dopo l’intervallo riescono a ricucire quasi totalmente lo strappo, arrivando anche sul -2. Ma la squadra di Lino Lardo è attenta, Spreafico mette due triple di grande importanza, Pastrello è quanto mai attiva a rimbalzo, Milazzo fa sempre la cosa giusta in cabina di regia e Ragusa vola anche sul +16. Alla fine il punteggio del tabellone luminoso del Palaleonessa di Brescia dice 58-74.

“Vittoria in trasferta molto importante – commenta coach Lino Lardo – anche perché dopo la pausa è sempre una partita particolare, dopo 15 giorni in cui non si giocava. Non ci siamo presentati benissimo, con Thomas che era influenzata e si è visto, Ivana che sta recuperando ma che ha ancora problematiche fisiche, Juskaite un po’ condizionata da un problema al polso. C’è da elogiare il lavoro che hanno fatto le italiane e soprattutto Chidom. Per quanto riguarda la partita, loro sono state brave a rientrare ma noi siamo state altrettanto brave ad avere lo sprint per ricacciarle indietro anche se la partita sembrava in controllo. Ci prendiamo questa vittoria e speriamo in una buona settimana di allenamenti in vista del match di domenica prossima con San Martino di Lupari”.

