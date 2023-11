Tra alcuni obiettivi dichiarati subito dopo la vittoria di Javier Milei sul rivale di sinistra Sergio Massa sono: puntare alla sostituzione del Peso argentino con il Dollaro statunitense. Nessun rapporto commerciale con la Cina. Tagliare la spesa sociale e chiudere la Banca Centrale. Non male per il popolo argentino come inizio. Praticamente un pazzo furioso. Guarda caso il primo leader a complimentarsi è stato Donald Trump.

Salva