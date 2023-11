Sfida al vertice per il Modica Calcio. Si va a Paternò

Quando le prime della classe si sfidano, le partite a cui si assiste non sono mai banali. In quel di Paternò il Modica Calcio si appresta a giocare una delle gare cruciali di questa stagione, una sfida fondamentale visto che le due compagini sono divise da un solo punto in vetta al girone B di Eccellenza.

La formazione rossoblu arriva da una vittoria in rimonta contro la Nebros, una sfida che ha visto i sub-entrati veri protagonisti, Agodirin su tutti con il gol che ha regalato i tre punti e il primato in solitaria. Dopo quella carambola di emozioni è tempo di tornare con i piedi per terra e mantenere quanto di guadagnato nelle uscite precedenti, senza rendere vane le gioie delle settimane trascorse.

Vindigni e compagni sanno di non poter buttare tutto alle ortiche in un campo che, comunque, si dimostrerà parecchio ostico per la compagine modicana. Un clima rovente accompagnerà tutti i 90’ di gara fine al triplice fischio che decreterà una classifica importante, qualunque sia il risultato finale. Con un occhio sempre alle inseguitrici, pronte ad approfittarne.

Tutto pronto, quindi, per il più classico dei big match, che vedrà le due formazioni sfidarsi anche in semifinale di Coppa Italia a Dicembre tra due squadre che sembrano destinate a rendersi protagoniste di questa speciale stagione calcistica in Eccellenza.

“Ci apprestiamo a vivere una delle trasferte più difficili di questa stagione, sappiamo di trovare una squadra in forma e che ha dimostrato di meritare la posizione che merita. – spiega Giancarlo Betta – Vincere non sarà affatto semplice perchè il Paternò è una squadra di carattere e quadrata, oltre al fatto che dalla sua avrà il fattore campo. Noi, dal canto nostro, abbiamo sempre potuto contare su un pubblico importante anche lontano da Modica e dobbiamo restare concentrati per dare il massimo, con la giusta cattiveria agonistica e il giusto atteggiamento per replicare imprese come quella di Gela”

Elenco dei calciatori convocati per la gara di Domenica 19 Novembre 2023 ore 14.30

Campionato di Eccellenza, Girone B – Undicesima Giornata.

Paternò – Pol. Modica Calcio.

Stadio “Falcone Borsellino”Paternò (CT).

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.

