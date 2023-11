Giarratana. Santa Ilaria martire: si celebra memoria liturgica

Stanno facendo registrare grande attenzione le celebrazioni in onore di Santa Ilaria martire le cui spoglie mortali sono custodite da secoli nella chiesa di San Bartolomeo a Giarratana. Il corpo di Santa Ilaria è contenuto in una teca bianca in cui è recata la scritta che indica la vergine martire come protettrice della gioventù femminile del piccolo centro ibleo oltre che come titolare dell’associazione di Azione cattolica. In queste giornate, con gli appuntamenti liturgici voluti dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, e che si stanno tuttora svolgendo, si sta cercando di rendere ancora più vigoroso il culto da parte dei fedeli. La presenza delle spoglie mortali della martire nella chiesa di San Bartolomeo è un ricordo che rischiava di sfiorire, soprattutto nelle comunità del circondario, e che, adesso, si vuole rendere più presente. Domani ci sarà il momento specifico in cui si celebra la memoria liturgica di Santa Ilaria martire. Ed ecco perché la vergine sarà onorata con la solenne celebrazione eucaristica delle 11 che vedrà la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze del catechismo. Tutto questo a conclusione del triduo che, oggi, sarà completato con i Primi vespri e con la celebrazione eucaristica delle 18.

