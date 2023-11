IdV Vittoria e Scoglitti. Favorevoli a sfiducia Sindaco Aiello

Italia Viva Vittoria e Scoglitti si dice favorevole alla sfiducia e pronta a sostenerla in Consiglio comunale. Diventa un atto necessario quando il sindaco sembra essere sempre più un uomo solo al comando, incurante di tutte le più elementari norme in materia di buona amministrazione. Il gruppo di Italia Viva è sempre stato all’opposizione sin dal primo momento e tale resterà fino all’ultimo.

La consigliera Sara Siggia dichiara: “E’ davanti agli occhi di tutti lo stallo amministrativo che vive la nostra città. Le ispezioni regionali e le indagini giudiziarie stanno evidenziando il disordine amministrativo e l’illegalità diffusa perpetrata da questa amministrazione. Da quando è iniziato il mandato ho sempre contestato questo cattivo modo di operare con esposti agli organi competenti e accesso agli atti, ma anche con un’attività ferma e coerente nell’aula consiliare. Sono pronta a metterci la faccia come ho sempre fatto e sono sicura di essere dalla parte corretta. Vogliamo dare una nuova impronta di centrosinistra che rappresenti le esigenze della città e le renda giustizia”.

Il gruppo di IV ha affrontato tematiche importanti e problemi gravi ed urgenti come il fenomeno delle fumarole, ma anche la riduzione delle aree verdi e della mancanza di un piano del verde pubblico. “Sarebbe stato auspicabile che il sindaco decidesse di dimettersi insieme alla giunta quando la situazione è andata fuori controllo – aggiunge la segretaria cittadina di Iv Valentina Tagliarini – sarebbe sicuramente stato più dignitoso per la città, perché un sindaco che non ha più la maggioranza in Consiglio comunale non può permettersi di ignorare un organo così importante e vitale per la democrazia della città”.

