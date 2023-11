Scicli. Apertura pomeridiana asilo nido comunale

Un asilo attento ai bisogni dei bambini e a quelli delle loro famiglie.

Dal 13 novembre l’asilo nido comunale di via Pietro Nenni a Jungi ha avviato anche l’orario pomeridiano, dalle 14 alle 18,30, implementando i servizi per i bambini e venendo incontro alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

La struttura di via Pietro Nenni è gestita dalla società cooperativa sociale “La Garderie” di Siracusa, e ha riaperto il 16 gennaio scorso.

Ieri mattina sopralluogo del sindaco Mario Marino e dell’assessore ai servizi sociali Giuseppe Causarano. I due amministratori hanno incontrato i vertici della cooperativa e le operatrici per fare il punto delle attività educative.

Salva