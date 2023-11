Sportello unico per l’edilizia. Anche a Santa Croce servizio digitalizzato per presentazione pratiche

Un nuovo servizio digitalizzato per la presentazione delle pratiche edilizie. Anche il Comune di Santa Croce Camerina, con apposita delibera di Giunta, istituisce ufficialmente lo “Sportello unico per l’edilizia” (S.U.E.) che permetterà dall’1 gennaio 2024 a professionisti e cittadini la presentazione delle pratiche edilizie, accedendo, previa identificazione, alla piattaforma http://www.impresainungiorno.gov.it/.

Lo Sportello Unico dell’Edilizia, quale unica ed esclusiva interfaccia con le utenze, gestirà telematicamente la ricezione di

– domande per il rilascio del Permesso di Costruire;

– segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.),

– comunicazioni inizio attività (C.I.L.A.)

– agibilità degli immobili (S.C.A.)

– rilascio del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

“Con l’attivazione di questo servizio – commenta il sindaco Peppe Dimartino -, oltre ad aver ottemperato a un preciso obbligo di legge, permetteremo al cittadino la semplificazione delle procedure e l’ottimizzazione dei tempi per la definizione delle pratiche edilizie, in quanto sarà lo stesso Sportello unico a richieste eventuali pareri da parte dell’A.S.L., dei Vigili del Fuoco, del Genio Civile, della soprintendenza ai Beni culturali e ambientali o se necessario attivare, apposita Conferenza di Servizi, per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”.

Per il funzionamento del servizio, attivato grazie all’impegno dell’assessore all’Urbanistica Davide Mandarà, è stato approvato l’apposito Regolamento Comunale per Organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).

