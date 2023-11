Vittoria. Aggiudicati lavori per la costruzione di un asilo nido

Il mondo scolastico cittadino a Vittoria si arricchirà di un’altra importante struttura edilizia. E’ questo il senso del nuovo appalto aggiudicato dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Giuseppe Nicastro sotto la supervisione del sindaco Francesco Aiello che contempla la realizzazione di un asilo nido in viale Europa, in un’area facilmente raggiungibile che sorge alle spalle del mercato dei Fiori.

L’immobile nuovo, di forma rettangolare, avrà una superficie complessiva di circa 3800 metri quadrati. Gli spazi saranno tutti realizzati a piano terra. Il costo complessivo dell’opera, a valere sui fondi del Pnnr, missione 4-componente 1-investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ammonta a 3.456.000 di euro. La struttura avrà un obiettivo nuovo, cioè quello di predisporre un contesto di formazione per lo sviluppo delle potenzialità cognitive dei bambini, favorendo la progressiva differenziazione al controllo dell’identità individuale, così da consentire a ciascun bambino di acquisire un progressivo senso di sicurezza. L’edificio è progettato per ospitare in totale 60 bambini che saranno suddivisi in sei sezioni, quindi 10 bambini per ogni sezione. “Sotto la guida del sindaco Aiello – chiarisce l’assessore Nicastro – continuiamo ancora a ottenere risultati e di questo bisogna prenderne atto. Sin dal giorno del nostro insediamento, ci eravamo accorti che in città era pressante questa problematica della mancanza degli asili, così, almeno, molti genitori ci avevano fatto capire durante la campagna elettorale. Quindi, siamo riusciti, nell’arco di un anno, non solo a partecipare a questa misura ma anche, tempo dopo, a ottenere i finanziamenti e oggi siamo in condizione di annunciare che, con la determina numero 2969 del 24 ottobre scorso, siamo arrivati alla fase di aggiudicazione dell’appalto. Ringrazio il rup, l’architetto Roberto Cosentino, e la signora Anna Leonardi dell’ufficio Gare oltre, ovviamente, al dirigente Giuseppe Sulsenti, unitamente a tutti i tecnici che hanno lavorato a questo progetto per far sì che tutto potesse riuscire per il meglio”. “Mi preme sottolineare che – continua l’assessore Nicastro – da decenni non si attuavano politiche di programmazione per gli asili nido o le scuole dell’infanzia. Noi siamo, invece, l’amministrazione comunale che ha preso a cuore il problema di numerose mamme che oggi, nel 2023, non hanno la possibilità di portare il proprio bambino in una struttura pubblica. Ribadisco che questa problematica durante la campagna elettorale non l’abbiamo sottovalutata, ma anzi l’abbiamo impressa bene in mente. E a differenza di altri schieramenti politici o amministrazioni comunali che promettevano ma non riuscivano a mantenere nulla, siamo arrivati a buon punto, cioè quello dell’aggiudicazione dell’opera, e siamo ben certi che in futuro la città e le famiglie potranno contare molto su questa struttura”

