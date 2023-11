Estrazione fortunata per la Sicilia nel concorso del Lotto di giovedì 9 novembre. A Modica, vinti 26.250 euro in seguito alla combinazione 1-3-9 sulla ruota di Palermo. La stessa combinazione ha generato una vincita da 23.750 euro a Castell’Umberto, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Salva