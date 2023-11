Il Santa Croce Calcio a Mazzarrone per fare punti

La decima giornata del campionato di Eccellenza propone l’interessante scontro fra il Mazzarrone e il Santa Croce calcio. Una gara importante e molto sentita fra le due compagini che nello scorso torneo ebbero a incontrarsi per la prima volta nella loro storia calcistica e in entrambi i confronti i giallorossi della città dell’uva fecero en plein ottenendo due vittorie. In questo primo scorcio di stagione sia il Santa Croce che il Mazzarrone hanno condotto un torneo altalenante che li vede appaiati in classifica a quota 11. Gli etnei allenati da mister Gaspare Violante vengono da una sconfitta immeritata al fotofinish in quel di Lentini e ci tengono a fare bene davanti al loro pubblico per rifarsi dal passo falso di domenica scorsa. Dall’altro lato il Cigno dopo le due vittorie consecutive contro il Modica e la Messana, vuole dare continuità ai risultati e ci proverà a fare risultato. Mister Angelo Galfano in settimana ha lavorato con serenità, ma ha voluto tenere alta la concentrazione della squadra in vista di questa importante partita. L’allenatore biancazzurro spera di poter recuperare il difensore Franco Figini, mentre per il resto non si contano ne squalifiche, ne infortuni.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo Stadio Comunale dì Mazzarrone e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Pierluigi Florena della sezione arbitrale di Messina che sarà assistito dai signori Belfiore e Mirabella entrambi della sezione arbitrale di Acireale.

