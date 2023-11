Giornata Mondiale del Diabete. L’AIAD impregnata a tutto campo

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’AIAD, come ogni anno, desidera evidenziare il ruolo cruciale che gioca nell’assistere e sostenere le persone affette da diabete nel territorio di Ragusa. Questa giornata, celebrata il 14 novembre di ogni anno, è un’opportunità per sensibilizzare la comunità ragusana sul diabete e per promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da questa condizione.

Il diabete è una malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. L’AIAD, da quasi trent’anni, si dedica con passione e impegno a migliorare la vita delle persone con diabete e delle loro famiglie. L’Associazione offre assistenza specialistica, supporto emotivo, informazioni essenziali e risorse vitali per coloro che vivono con questa malattia.

Il tema di quest’anno per la Giornata Mondiale del Diabete è “Accesso alle cure, accesso alle emozioni”, e l’AIAD abbraccia pienamente questo messaggio impegnandosi a educare le persone su come prevenire il diabete, promuovere uno stile di vita sano e sostenere la ricerca per nuovi trattamenti e cure.

In occasione di questa Giornata Mondiale del Diabete, l’AIAD, grazie anche alla collaborazione del Comune di Ragusa, Liceo “Enrico Fermi” di Ragusa, ASP, Federazione Diabete Sicilia, Centro Commerciale “Le Masserie”, Lions Club Ragusa Host, Medicare, Medical Supporti e RCS, ha organizzato una serie di eventi e iniziative per coinvolgere la comunità locale. Questi eventi comprenderanno sessioni informative, screening gratuiti per il diabete, sessioni di sensibilizzazione e opportunità di condivisione di esperienze per le persone con diabete e le loro famiglie.

L’Associazione invita la comunità a unirsi a noi nel diffondere la consapevolezza sul diabete partecipando alle iniziative messe in campo, in particolare allo screening che si terrà il 19 novembre 2023, dalle ore 16.00 alle 19.00 al Centro Commerciale “Le Masserie” Ragusa, locali messi a disposizione dalla Direzione del Centro Commerciale.

“In questa Giornata Mondiale del Diabete, riflettiamo sulle sfide che le persone affette da diabete devono affrontare quotidianamente e impegniamoci a lavorare insieme per un futuro senza diabete“, ha dichiarato Gianna Miceli – presidente dell’AIAD. “Sostenendo la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca, possiamo fare la differenza e migliorare la vita delle persone con diabete.”

L’AIAD continua a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro il diabete e si impegna a sostenere la comunità locale in questo importante obiettivo. Per ulteriori informazioni su come partecipare alle iniziative della Giornata Mondiale del Diabete o per accedere alle risorse dell’Associazione seguiteci sui social media: Aiad-onlus Ragusa su Facebook.

Di seguito il programma

AIAD SETIMANA diabete 23 TRIS-1

Salva