Comiso. Consegnata la scuola dell’infanzia San Biagio

Consegnata oggi la scuola dell’infanzia “San Biagio” dopo interventi antisismici e di ristrutturazione. “Consegniamo alla città un altro edificio a norma e accogliente per i nostri bambini”. Lo affermano il Sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino, e l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba .

“Come promesso, abbiamo consegnato ai nostri bambini e alle future generazioni, un edificio scolastico completamente rinnovato e a norma secondo quanto previsto – dichiarano congiuntamente il primo cittadino di Comiso e l’assessore Cubisino-. Inizialmente i lavori avrebbero dovuto riguardare solo interventi di ristrutturazione ma i nostri uffici tecnici, una volta fatto un approfondito sopralluogo, si sono accorti che urgevano interventi strutturali. Quindi, – ancora i due amministratori – con somme comunali, abbiamo operato, come si suol dire, dalle fondamenta con adeguamenti sismici secondo le più moderne normative e, al contempo, si è provveduto con una bella operazione di restyling consona a edifici che ospitano i bambini. E’ vero, noi pensiamo soprattutto al futuro, alle generazioni future per poter lasciare loro degli edifici consoni ad una comunità civile ed evoluta”.

“Ovviamente – dichiara l’assessore Roberto Cassibba – la nostra attenzione per l’edilizia scolastica parte da lontano, dal nostro primo mandato , durante il quale è stata ristrutturata tutta la San Giovanni Bosco, anch’esso edificio per la scuola dell’infanzia, l’asilo Mazzini i cui lavori sono in corso d’opera, e la prossima realizzazione ex novo della scuola Pirandello che sarà rifatta interamente in situ e per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro grazie alla progettazione che avevamo già realizzato per tempo. Infatti per tutto ciò che è già stato realizzato, e ciò che lo sarà da qui a breve, voglio ringraziare tutti gli uffici preposti che ci hanno consentito di progettare e programmare tutti questi interventi”.

