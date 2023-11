Cinque formaggi Dop da assaggiare assolutamente

Cosa aspetti ad assaggiare i 5 formaggi Dop della rinomata gastronomia italiana? I formaggi italiani DOP sono autentiche gemme della tradizione gastronomica di ciascun luogo d’origine e sono diventati un simbolo di eccellenza del made in Italy. Questi formaggi sono riconosciuti a livello europeo come prodotti legati a specifiche regioni o rigorose regole di produzione.

Attualmente, in Italia, esistono 55 formaggi DOP, ciascuno con un carattere unico che ci guida attraverso un viaggio del gusto nelle varie regioni del Paese. Durante l’autunno, immergersi in queste degustazioni è un modo irresistibile per scoprire l’eccezionale cultura culinaria italiana.

Ecco di seguito un elenco dei 5 formaggi DOP italiani da assaggiare senza indugi:

La Vastedda della valle del Belice in Sicilia

Il Montasio del Friuli Venezia Giulia

La Caciotta di Pesaro e Urbino

Il Canestrato Pugliese di Bari

La Fontina della valle D’Aosta

Vastedda della Valle del Belice DOP Giunti in Sicilia, più precisamente tra i comuni di Agrigento, Trapani e Palermo, gustiamo un altro formaggio D.O.P. italiano: la Vastedda della Valle del Belice. Questo formaggio è ottenuto da latte ovino di pecore di razza Valle del Belice ed è un formaggio di latte di pecora crudo a pasta filata dal sapore fresco, con note acidule. Piatti tipici con la Vastedda della Valle del Belice: Focaccia con Vastedda e pomodori secchi, una merenda davvero golosa. Una focaccina croccante ripiena di pomodori secchi e Vastedda. Per veri intenditori e gourmet! Risotto mantecato con Vastedda, un risotto per gli amanti dei formaggi e dei sapori decisi. Un mix esplosivo dato dall’aroma del Vastedda del Belice, unito all’olio aromatizzato ai capperi, al peperoncino e al finocchietto selvatico!



Salva