Willy Wonka torna con una slot cioccolatosa dedicata

Il dolce e incantato mondo creato da Roald Dahl nel suo celebre libro “La fabbrica di cioccolato” ha dato vita, nel corso degli anni, a diverse pellicole cinematografiche di fama mondiale che hanno affascinato e divertito generazioni di spettatori. Ora, nel 2023, il caro Willy Wonka fa il suo ritorno sul grande schermo in un prequel, e questa volta, oltre al cinema, porta la sua magia anche nel mondo del gioco con una slot machine dedicata.

La storia di “La fabbrica di cioccolato” ha visto la luce per la prima volta nel 1964 con il romanzo di Roald Dahl, tuttavia, sono stati i film a portare questa favola al grande pubblico in tutto il suo splendore. Il primo, intitolato “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato,” risale al 1971 ed è stato diretto da Mel Stuart . La sceneggiatura è stata firmata proprio da Roald Dahl, mentre Gene Wilder ha affascinato il pubblico con la sua interpretazione di Willy Wonka.

Il secondo, realizzato nel 2005 dal genio creativo di Tim Burton, ha portato una visione più moderna e meno edulcorata della storia: un eccezionale Johnny Depp ha dato vita a un Willy Wonka eccentrico e indimenticabile con un’interpretazione tra le più brillanti della sua carriera.

Ora, nel 2023, i fan di Willy Wonka possono prepararsi a scoprire ulteriori dettagli sul passato di questo personaggio iconico grazie al film diretto da Paul King . Questo prequel svela gli eventi che hanno portato Willy Wonka (interpretato questa volta da Timothée Chalamet) a diventare il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato andando a scavare nell’infanzia e nella giovinezza del protagonista, anni che finora avevano rappresentato un mistero per il pubblico.

Il mondo magico di Willy Wonka quest’anno non si ferma però solo al grande schermo e si inserisce perfettamente anche nel mondo dei giochi: i fan potranno, infatti, finalmente immergersi ulteriormente nel dolce mondo della fabbrica di cioccolato con la slot machine “World of Wonka,” prodotta da Light e Wonder. La slot offre un’esperienza di gioco avvincente con un layout di 6×4, 25 modi per vincere e una volatilità che varia da bassa a media, garantendo un gioco piacevole con ricompense frequenti. Gli scommettitori possono divertirsi con puntate che vanno da un minimo di 0,20€ fino a un massimo di 100€.

La slot è fedele al tema e al brand del celebre film, immergendo i giocatori in un mondo magico e delizioso popolato dai personaggi iconici e amati della pellicola. La grafica coinvolgente e i simboli tematici contribuiscono a creare un’atmosfera di gioco magica e nostalgica.

Ma le sorprese non finiscono qui. “World of Wonka” offre una serie di funzionalità speciali che rendono il gioco vario e avvincente: tra queste troviamo un minigioco extra, simboli bonus, una ruota bonus, la possibilità di selezionare oggetti speciali, giri gratuiti (FreeSpins), moltiplicatori associati ai FreeSpins, simboli Scatter e simboli Wild. La vincita massima possibile può arrivare a 1030 volte la scommessa iniziale, offrendo ai giocatori la possibilità di vincere dolcissimi premi.

Il ritorno di Willy Wonka nel 2023 non può passare certo inosservato: accanto all’ultima pellicola in uscita sul grande schermo, infatti, la trama diventa anche l’ambientazione di una slot machine pronta a deliziare i giocatori con la sua atmosfera incantata e le sue opportunità di vincita. Quando si sceglie di provare una tra le tante slot gratis disponibili, dunque, è ben dare un occhio a tutte le novità per provare e immergersi in mondi completamente nuovi e inaspettati proprio come quello del cioccolato di Willy Wonka.

