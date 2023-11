Furto con spaccata in una gioielleria di Vittoria

Furto con spaccata ai danni di una gioielleria di via Milano, all’angolo con via Cavour a Ragusa. I danni sono in via di quantificazione. “Resta la preoccupazione – dice il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenz– per un episodio grave, in pieno centro cittadino. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili in tempi rapidi. Siamo certi che l’amministrazione comunale si stia attivando per cercare di garantire risposte efficaci su un fronte che, se dovesse rischiare di rompersi come accadde tempo addietro, metterebbe a repentaglio le buone occasioni di crescita degli operatori commerciali in un periodo, tra l’altro, molto delicato sul piano economico”. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, aggiunge: “Siamo convinti che su questo versante non bisogna mollare neppure di un centimetro. Conosciamo, e apprezziamo, il grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine a livello locale. Confidiamo nel loro operato affinché si arrivi a registrare un risultato importante anche in questo caso. Auspichiamo che non debbano più ripetersi episodi del genere nel centro cittadino di Vittoria”.

Salva