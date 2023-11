Santa Croce Camerina. “E tu scegli di volare”. Al via il progetto per l’inclusione sociale

“E tu scegli di volare”. Volare come solo i più giovani sanno fare ma ai quali è necessario che le istituzioni possano regalare un paio d’ali, soprattutto dal punto di vista dell’inclusione sociale e dell’accesso al mondo del lavoro. Oggi, al Comune di Santa Croce, l’incontro che ha dato avvio, per il secondo anno consecutivo, al progetto che l’Ente ha sottoscritto con la Fondazione San Giovanni Battista. “Abbiamo accolto il progetto organizzativo del Centro Educativo “E tu scegli di volare”, presentato dalla Fondazione San Giovanni Battista – spiega il sindaco Peppe Dimartino – e siamo certi di poter offrire un’opportunità di crescita e di sviluppo del benessere psico-fisico ai minori, in età compresa tra i 6 ed i 17 anni, che risiedono nel nostro territorio e che rappresentano un volano per il nostro futuro”.

L’Amministrazione Comunale, attenta alle necessità ed al benessere dei cittadini di questo Comune, in attuazione di quanto previsto dal Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, ha inteso anche per l’anno 2023, utilizzare le risorse assegnate all’Ente, per realizzare servizi socio-educativi in favore dei minori.

“Il progetto è una risorsa per il nostro territorio, in quanto attraverso le attività che verranno svolte nei confronti dei ragazzi, i loro genitori verranno sostenuti per lo svolgimento del loro difficile compito educativo – prosegue il primo cittadino – Daremo risposte ad esigenze e bisogni differenti, offrendo una maggiore flessibilità alle nuove e diversificate esigenze delle famiglie, facilitando la conciliazione fra vita privata e lavoro. L’esperienza dello scorso anno e gli ottimi risultati raggiunti ci portano ad essere fiduciosi nella buona riuscita di tale progettualità. Ringrazio per l’ottimo lavoro gli uffici dei Servizi sociali del Comune che hanno permesso anche per quest’anno l’avvio del progetto”.

