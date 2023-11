Rinuncia del Lamezia. Turno di stop forzato per il Ragusa Calcio

Il Ragusa Calcio comunica che, alla luce del documento ufficiale diffuso ieri dalla Lnd e avente a oggetto la rinuncia al campionato da parte della società Fc Lamezia, la partita che domani, domenica 5 novembre, avrebbe dovuto essere disputata con i lametini allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio ovviamente non si terrà.

La squadra azzurra, così come previsto nel nuovo calendario, osserverà un turno di riposo per poi preparare la trasferta sul campo del San Luca in programma domenica 12 novembre. “Difficile commentare situazioni del genere – afferma il presidente Giacomo Puma – di certo non vorremmo mai accadessero. Anche perché sono penalizzanti per tutte le altre società che partecipano a un campionato dispendioso come la Serie D, con il rischio poi di falsarlo. Non voglio fare polemiche ma, oggettivamente, in questo modo non si viene incontro a chi si dà da fare, in maniera seria e programmata, per la migliore pianificazione della stagione. Poi, abbiamo avuto a che vedere prima con l’inserimento di una squadra in corsa, adesso con una che si ritira. Di fatto, il torneo, ogni domenica, vedrà due formazioni riposare. Sembra davvero tutto molto strano. Speriamo che la situazione, pur a fronte di tutte queste oscillazioni, si normalizzi e che la stagione prosegua senza altre sorprese. Noi cercheremo di tirare il fiato e speriamo che, adesso, al nostro campionato possa essere impressa una svolta”.

