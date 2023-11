Modica: Viale Alcide De Gasperi pericolo per la pubblica incolumità. Riceviamo

Da più di un anno ormai la viabilità lungo il Viale Alcide De Gasperi a Modica è fortemente ostacolata dalla presenza di una recinzione in prossimità della stazione di rifornimento di carburanti, a causa del blocco dei lavori di ampliamento del distributore che insiste in quella zona. Nelle ore di punta si creano lunghe code e ingorghi e le migliaia di utenti della strada che quotidianamente transitano per questa principale arteria di collegamento con le zone sedi degli istituti scolastici e con il centro storico, sono di fatto ostaggio di diffusi interessi privati e dell’inerzia comunale. Sindaco, assessore al ramo ed i diversi uffici preposti attendono l’uno dall’altro pareri, relazioni, sopralluoghi, senza dar luogo però a nulla di concreto. È stata interessata anche la Prefettura, ma anche a codesta istituzione sembra che la vicenda non interessi più di tanto. Forse si rimane in attesa di qualche tragico evento, nel qual caso queste istituzioni saranno chiamate a risponderne, prima che si intervenga in maniera determinata per la rimozione della recinzione. Già diversi incidenti si sono verificati, che hanno coinvolto soprattutto motociclisti, fortunatamente ancora senza gravi conseguenze. Più che una recinzione metallica sembra in realtà che si tratti di una recinzione di gomma perché tutte le proteste, le segnalazioni, le interrogazioni (forse poco convinte) di consiglieri comunali, incontrano di fatto un muro di gomma. Ormai la vicenda assume connotati che hanno dell’assurdo e del grottesco, perché di fatto si continua inspiegabilmente a mantenere un forte disagio per la collettività. Se è in atto un contenzioso tra il Comune e la Ditta di carburanti, nell’attesa di un pronunciamento degli organi competenti, si rimuova in tempo reale la recinzione per garantire la viabilità ed eliminare un pericolo per la pubblica incolumità.

Lettera firmata

