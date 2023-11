Modica, Spadaro: “Quando sarà ripristinato Viale De Gasperi?”

“A distanza di due mesi da quando ho avuto risposta alla mia interrogazione sui lavori bloccati in viale De Gasperi e sul perché non si poteva riaprire la carreggiata al traffico veicolare ritorno a chiedere a che punto è l’iter per definire in modo certo il ripristino dell’arteria”. E’ la richiesta del consigliere comunale del Pd di Modica, Giovanni Spadaro, sulla vicenda di Viale De Gasperi, dove sono tutt’ora sospesi i lavori di sistemazione di un distributore di carburanti.

“Ho chiesto di sapere – dice ancora l’esponente di opposizione – se la ditta ha predisposto nuovo progetto, se gli uffici del Comune lo hanno esitato e quale altro motivo impedisce il ripristino dei luoghi”?

Salva