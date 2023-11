Modica Darts da domani a Malta per la prima gara internazionale

Il Modica Darts sarà presente da domani sino a domenica 5 Novembre all’evento internazionale “WDF Malta Open&Master 2023”.

Si tratta della prima esperienza all’estero per le freccette modicane che dal 2016 ad oggi si sono impegnati a costruire basi solide per poter avviare l’attività ed arrivare ad essere pronti per affrontare eventi di portata nazionale ed internazionale.

A rappresentare il Modica Darts in terra maltese, portando il nome della città della Contea sull’altra sponda del Mediterraneo, saranno Gianni Alessandrello e Stefano Caruso, in gara da questo venerdi, mentre domenica arriveranno a dar man forte ai colori rossoblu anche Antonio Gesualdi e Federica Mazzone.

Sarà possibile seguire in tempo reale lo svolgersi degli incontri tramite il link https://tv.dartconnect.com/event/maltaopen23 .

La presenza della squadra modicana alla competizione maltese ha destato curiosità anche a livello nazionale, tanto che la pagina Facebook “Freccette News”, che rappresenta un portale di riferimento per il movimento freccettistico italiano, ha reso noto la partecipazione inaspettata dei modicani all’evento sottolineando un record senza precedenti perchè sono ben 29 gli italiani che si sono iscritti, tra cui anche alcuni dei principali protagonisti italiani, assieme ad altri provenienti da diversi Paesi europei.

La trasferta sarà conclusa con il gemellaggio con una squadra maltese, il “Mqabba Tal-Ġilju Darts Team” che ospiterà la rappresentanza del Modica Darts.

