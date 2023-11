Torino. Il CTCM di Modica IGP e l’Associazione The Chocolate Way a Cioccolatò

Nino Scivoletto , quale Presidente della “Via del Cioccolato” giorno 2 novembre dalle 18 alle 19, sarà ospite di Casa CioccolaTò per presentare The Chocolate Way, la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa con l’obiettivo di promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, riscoprire e promuovere la tradizione, la cultura, il valore del cioccolato, supportare le pratiche etiche nella filiera del cioccolato di alta qualità. Illustrerà al pubblico le Vie del Cioccolato nei distretti di Torino e Cuneo.

Scivoletto nella qualità di Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, interverrà giorno 3 novembre dalle ore 11 sempre a Casa Cioccolatò al Convegno Cioccolato, Salute e Benessere al quale fra gli altri parteciperanno il Prof. Giorgio Calabrese, il Prof. Massimo De Giuseppe, Paolo Vittone, Patrizia Dalmasso, Antonio Borra, Ernesto Carrega, Eleonora Galli e Angelo Musolino. L’evento sarà aperto dal saluto di Paolo Chiavarino Assessore al Commercio della città di Torino. Coordineranno i lavori Marco Fedele e Paola Gula , previsto l’intervento di un rappresentante di Universiadi 2025 Torino.

Nei dieci giorni dell’evento, i cioccolatieri modicani Federico di Rosa di Sfizi Golosi e Daniele Giurdanella di Nacrè a Casa CioccolaTò, in Piazza San Carlo a Torino, racconteranno al pubblico tutte le sfumature del Cioccolato di Modica IGP.

