Pedalino(Comiso). Riuscita la seconda edizione del memorial Donatoni di tiro a segno

Grande successo per la seconda edizione del memorial “Samuele Donatoni”, gara di tiro con armi corte ed armi ad aria compressa, organizzata dalla Tots Academy presso il poligono di tiro Sniper club Pedalino. L’evento è nato con l’intento di mantenere vivo il ricordo dell’ispettore della polizia di Stato, Samuele Donatoni, appartenente al reparto dei Nocs, caduto durante un’operazione volta a liberare un ostaggio. La competizione, come da standard della Tots Academy, si è articolata su tre stage con diversi livelli di difficoltà. Novità di questa edizione la partecipazione dei giovanissimi per i quali è stato predisposto un apposito stage con armi di libera vendita ad aria compressa. La Tots Academy, tra i propri obiettivi, ha anche quello di diffondere e promuovere lo sport del tiro a segno tra i giovani, con il primario intento di creare un vivaio che possa rimpinguare la schiera di praticanti di questa disciplina. Ulteriore obiettivo aprire loro la strada alle discipline olimpiche e quindi calcare gli scenari agonistici nazionali ed internazionali. A confrontarsi sulle linee di tiro sono stati in 60 tra uomini, donne e giovanissimi, tutti tesserati Csen, all’interno del quale l’istruttore master nonché organizzatore dell’evento Giovanni Rosso ricopre il ruolo di formatore nazionale e responsabile provinciale del settore Tiro a segno. Queste le classifiche nelle varie categorie. Pistola donne: primo posto per Viviana Giocolano, secondo Sofia Ferrante, terzo Elisa Sansone, quarto Giuseppina Mossuto, quinto Veronica Conti. Pistola senior uomini: primo Giuseppe Cassibba, secondo Salvatore Cutello, terzo Salvatore Giannone, quarto Pietro D’Angelo. Categoria master uomini: primo Stefano Antoci, secondo Davide Giglio, terzo C.G., quarto Stefano Greco. Categoria pistola aria compressa: prima Martina La Rosa, secondo Salvatore Cravè, terzo Francesco Cutrera, quarta Marcella Giannì. Categoria carabina aria compressa: 1° Carmelo Ficicchia, 2° Michele Tronciu, 3° Francesco Fichera, 4 Francesco Casì. Categoria pistola under 15: 1° Giansalvo Puccia, 2° Carla Rosso, 3° Samuele Saddemi, 4° Marco La Rosa. Cat. carabina aria compressa Under 15: 1° Carla Rosso, 2° Ruben Vivolo, 3° Edoardo Puccia, 4° Giansalvo Puccia. “Sono più che soddisfatto per la riuscita dell’evento e per i risultati ottenuti dai concorrenti perché testimoniano la validità della metodologia di allenamento finora seguita”: lo dice Giovanni Rosso. Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, aggiunge: “Sempre più persone si avvicinano con interesse a questa disciplina sportiva. Complimenti a Giovanni Rosso per l’azione portata avanti con successo”. Il prossimo evento sarà il campionato di tiro a segno “Master Cup 2024” che avrà inizio a gennaio 2024 e che vedrà come teatro anche in questo caso il poligono di Pedalino.

