FdI Ispica: “Solidarietà ad assessore Denaro, condanna a vile atto subito”

Il gruppo Fratelli d’Italia Ispica, a nome della consigliera comunale nonché coordinatrice del partito Mary Ignaccolo e dell’assessore Tonino Cafisi, esprime vicinanza e solidarietà all’assessore Carmelo Denaro per l’atto incendiario compiuto ai danni della sua automobile.

“Siamo davvero rammaricati per quello che l’amico e il collega Carmelo ha subito- dichiarano Mary Ignaccolo e Tonino Cafisi- ed esprimiamo vicinanza a lui e alla sua famiglia per un atto che condanniamo e a cui non riusciamo a dare una spiegazione. Riteniamo che non ci siano al momento elementi che possano legare questo gesto all’azione amministrativa. L’assessore è molto stimato in città sia come persona che come professionista e per questo il gesto subito appare ancora più sconvolgente.

Siamo fiduciosi- concludono- nel lavoro delle forze dell’ordine che faranno chiarezza sull’accaduto in modo da rassicurare anche i cittadini turbati da questo episodio”

Salva