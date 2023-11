Vittoria. Dopo l’inizio dei lavori sul ponte fiume Ippari interviene la Cna

“Finalmente, i lavori sul ponte del fiume Ippari lungo la strada provinciale 18 sono partiti. E’ dal 2018 che sollecitiamo il commissario straordinario del Libero consorzio in tal senso, sottolineando che quella strada collega due strutture commerciali importanti come il mercato ortofrutticolo di Vittoria con quello di Santa Croce Camerina”. Lo sottolinea il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, chiarendo che si tratta “di un primo passo verso la liberazione della viabilità del nostro territorio. Rimane ancora da risolvere la vicenda dei passaggi a livello che per cinque volte al giorno blindano la città di Vittoria. “Devono essere ancora completati, poi, i lavori della strada provinciale n. 5 – aggiunge il responsabile organizzativo della Cna di Vittoria, Giorgio Stracquadanio – quella che porta all’aeroporto (c’è pure da capire se la stessa è ancora provinciale o è diventata comunale). E poi c’è la vicenda del ponte sulla foce dell’Ippari su cui a breve torneremo. Noi continueremo la nostra opera, più o meno fastidiosa, di sollecitazione e lo facciamo per migliorare le condizioni di operatività delle imprese che intendiamo rappresentare e per avere una città con una viabilità che si possa definire tale”.

Salva