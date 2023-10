Monterosso Almo. Deliberato dalla Giunta il Piano di Assunzione

Ieri la Giunta Comunale di Monterosso Almo ha deliberato la presa d’atto del silenzio-assenso del piano assunzionale presentato il 24 luglio alla Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Gli ex precari stabilizzati a 24 e poi 34 avranno un nuovo contratto a 36 ore. “ Si avrà un nuovo dirigente all’ufficio tecnico di Cat D: non accadeva da almeno 20 anni, – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano – e nel giro di 25/30 giorni avremo due tecnici Pnrr a cui se ne aggiungerà un’altro condiviso con i comuni di Giarratana e Acate. Nelle more dell’assunzione del dirigente vincitore del concorso l’ufficio tecnico – ribadisce Il sindaco Pagano – si avvarrà di un tecnico del Comune di Buccheri.” Il Sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo ha collaborato molto con il sindaco di Monterosso per arrivare all’obiettivo di potenziare l’unione Ibleide. “ Primo obiettivo – afferma Pagano – è la creazione di un ufficio tecnico per l’ibleide, una cabina di regia unica per i Comuni di Monterosso, Giarratana, Chiaramonte e Buccheri, per afferrare le opportunità offerte dal Pnrr. Quindi si uscirà dalla drammaticità dell’emergenza in cui fino ad ora ci siamo dibattuti. L’ufficio tecnico – conclude il sindaco Pagano – diventerà il fulcro dell’azione amministrativa di Monterosso per realizzare il nostro programma elettorale.”

Salva