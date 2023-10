Pallamano. Seconda sconfitta stagionale per l’Andimoda Ragusa

Seconda sconfitta della stagione per l’Andimoda Ragusa nel campionato di Serie B di pallamano maschile. Il sette allenato da Salvatore Russo è uscito sconfitto con il risultato di 40-27 (23-13 il parziale del primo tempo) dal rettangolo di gioco del Th Alcamo. Una partita che già alla vigilia si sapeva che non sarebbe stata semplice e che, una serie di defezioni tra le file iblee, hanno contribuito a rendere ancora più in discesa per la squadra di casa. Che, tra l’altro, è formata da elementi che si conoscono molto bene, per essere stati nello stesso gruppo da anni, e dunque hanno fatto diventare questo aspetto un valore aggiunto. “Non può essere una scusante – precisano dall’Andimoda Ragusa – il fatto che non fossimo in formazione tipo. Diciamo che sin dai primi minuti l’Alcamo ha accumulato il proprio distacco sostanzioso nei nostri confronti. Poi, prima di rientrare negli spogliatoi, abbiamo rimediato un cartellino rosso per un cumulo di due minuti a un nostro giocatore. E il match non si è messo nel modo migliore”. Eppure, nella ripresa, i ragusani hanno cercato di serrare i ranghi e di provare a ripartire per cercare di ricucire il distacco. “Siamo durati un poco con questa reattività – dicono ancora dal team ibleo – ma i locali, che a inizio ripresa sono sembrati meno tonici anche perché forti di un vantaggio che permetteva loro di dormire sonni, per così dire, tranquilli, sono tornati in cattedra e hanno ampliato il divario sino a renderlo oggettivamente incolmabile. Partita, dunque, per quanto ci riguarda, assolutamente imprendibile sul piano del risultato e che ci ha fornito, comunque, una serie di spunti sul fronte degli errori per evitare di ripetere gli stessi già a partire dalla prossima gara in casa che si giocherà domenica 12 novembre con una delle due squadre di Scicli”.

