FdI/Gn. Ragusa, la biblioteca comunale aprirà tutti i pomeriggi

Soddisfazione da Fratelli d’Italia Ragusa e dal movimento giovanile Gioventù Nazionale , ideatore della proposta, per l’approvazione dell’atto di indirizzo portato al civico consesso dal consigliere di FdI Rocco Bitetti.

“Abbiamo trovato la soluzione ad un problema strutturale per gli studenti della nostra città – affermano Simone Diquattro e Andrea Manenti (rispettivamente vicecoordinatore Fdi Ragusa e Presidente di Gn Ragusa) – che da troppi anni è stato segnalato ma senza riscontro alcuno. Lo avevamo proposto come punto della scorsa campagna elettorale e siamo riusciti a realizzarlo.

La biblioteca civica e l’aula studio apriranno prossimamente tutti i pomeriggi! Ringraziamo il consigliere comunale Rocco Bitetti, grazie al quale siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo ed i consiglieri comunali che, all’unanimità, hanno votato favorevolmente”.

“Esprimo grande soddisfazione- dichiara il coordinatore cittadino di Fdi Ragusa Luca Poidomani-a nome del circolo, per l’approvazione di questo atto di indirizzo che insieme al vicecoordinatore e al gruppo giovanile abbiamo fortemente voluto, dando un giusto riconoscimento alle istanze degli studenti che avranno molta più convenienza a fruire della sala studio negli orari pomeridiani. Ringrazio il consigliere Rocco Bitetti per l’efficace lavoro svolto ed il consiglio comunale tutto per aver riconosciuto l’importanza dell’atto”.

