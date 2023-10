Dimensionamento scolastico a Modica. Pd: “Cosa fa la sindaca”

È da mesi che si discute di dimensionamento scolastico, di errori di calcolo, di proposte. Si teme che possa essere soppresso qualche istituto, che vengano accorpati plessi o addirittura cancellate realtà scolastiche di vitale importanza. “Il dimensionamento e l’accorpamento devono essere fatti con saggi criteri – dice Salvatore Poidomani, segretario Pd di Modica – e facendo uso del buon senso, al fine di evitare disagi agli alunni e alle famiglie e per non compromettere la qualità del servizio scolastico. Inoltre, fatto di non secondaria importanza,bisogna scongiurare il rischio di perdita di posti di lavoro. Di tutto questo si discute (?) tra pochi addetti ai lavori, nelle “segrete stanze”. Ci sorprende che coloro (o colui) che se ne stanno occupando non abbiano sentito la necessità di aprire un confronto con i genitori, gli insegnanti, gli organi di rappresentanza, quali i consigli d’Istituto, e con tutta la comunità. Il dimensionamentoincide non solo e direttamente sulla vita di insegnanti e studenti, ma anche su quella dei genitori e dei dirigenti e funzionari scolastici. Ignoriamo – aggiunge Poidomani – se la Sindaca e l’Assessora stiano attenzionando la questione e quali scelte intendano fare o abbiano già fatto. Di certosappiamo che la comunità, che vorrebbe condividerle, viene tenuta all’oscuro”.

Salva